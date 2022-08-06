В Советском районе Казани сгорела аптека — пострадавших нет

Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Фото: МЧС Татарстана

Утром в субботу, 6 августа, в Советском районе Казани по адресу: улица Парковая, дом №5 сгорела аптека. Отмечается, что произошло возгорание мебели и вещей в помещении аптеки на первом этаже пятиэтажного многоквартирного кирпичного жилого дома, отмечает МЧС Татарстана.

Известно, что до прибытия спасателей из аптека вышел один человек персонала. Через 10 минут после получения сообщения прибывшие пожарные ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Погибших и пострадавших в ходе пожара нет.

Предварительная причина – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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