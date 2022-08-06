В Татарстане завершились работы на дороге из Казани в Шемордан

Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Протяженностью 0,3 километра в Татарстане отремонтировали дорогу Казань-Шемордан. Работы прошли на участке от 81,7 километра до 82 километра, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Отмечается, что работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Рабочие провели фрезерование существующего асфальта, уложили выравнивающий слой смеси типа А16Нт и верхний слой дороги, укрепили обочины.

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