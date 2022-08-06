Средний балл Минниханова составил 7,19. Фото: president.tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов вошел в пятерку самых влиятельных глав субъектов России по данным исследования Агенства политических и экономических коммуникаций. Он занял четвертое место в зоне «Очень сильное влияние» со средним баллом 7,19. Отметим, что на первом месте подборки — мэр Москвы Сергей Собянин, на втором — глава Чечни Рамзан Кадыров, далее следует губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Напомним, в прошлом месяце Рустам Минниханов разместился на шестой строчке рейтинга. В июле на средний балл повлияли подготовка к проведению федеральных мероприятий, работы по преодолению последствий стихийных бедствий и многое другое.

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