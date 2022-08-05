Шестерых жителей Татарстана будут судить за мошенничество при получении кредитов

Компания предстанет перед Советским районным судом Казани. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено расследование уголовного дела в отношении шести жителей Татарстана, которые обвиняются в 12 эпизодах преступлений, среди которых мошенничество и покушение на мошенничество. По версии следствия, в период с 1 сентября 2020 года по 6 сентября 2021 года они, используя липовые документы, получили в банках кредитов на общую сумму более двух миллионов рублей, после чего похитили эти деньги.

Компания была задержана с поличным при попытке совершения очередного преступления. В скором времени обвиняемые предстанут перед Советским районным судом Казани, сообщает прокуратура Татарстана.

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