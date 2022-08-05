В Татарстане предложили построить станкостроительный завод

Холдингу «Механика» посоветовали обсудить проект подробнее с руководством республики. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Татарстан – республика с одним из самых сильных в стране машиностроительных кластеров, но без станкостроительного завода. Холдинг «Механика», входящий в госкорпорацию «Ростех», готов принять участие в его строительстве. Об этом в ходе форума «АКТО» в Казани заявил замгендиректора предприятия Эдуард Бешкарев.

По его словам, в будущем это предприятие сможет выпускать не менее 200 станков ежегодно.

Помощник главы республики Равиль Зарипов посоветовал Бешкареву поподробнее рассказать об идее на встрече с руководством региона, сообщает «Бизнес Online».

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