В Чебоксарах оштрафовали женщину, которая решила «защитить» мужа и напала на приставов

Свою вину к преступлению горожанка признала. Фото: Алексей БУЛАТОВ

34-летняя жительница Чебоксар признана виновной в применении насилия в отношении представителя власти. Дело в том, что утром 14 апреля она напала на двух приставов, которые приехали, чтобы арестовать автомобиль ее супруга-должника. Женщину удалось остановить, но уголовное дело в отношении нее все же возбудили.

- Причастность осужденной к преступлению доказана совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе ее собственными признательными показаниями, показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями судебно-медицинских экспертиз, - говорят в следственном управлении СКР по Чувашии.

Суд оштрафовал горожанку на 15 тысяч рублей.

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