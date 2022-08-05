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Общество5 августа 2022 9:47

В Казани простились с бывшим замглавы УФСБ Татарстана Олегом Назаровым

Церемония состоялась в культурном центре имени Александра Пушкина
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Покойного похоронят на центральной аллее Арского кладбища.

Покойного похоронят на центральной аллее Арского кладбища.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 5 августа, в Казани простились с бывшим замглавы УФСБ Татарстана Олегом Назаровым. Панихида с участием сотен человек прошла в культурном центре имени Александра Пушкина.

Среди тех, кто пришел проводить Назарова в последний путь, были премьер-министр республики Алексей Песошин и руководитель аппарата главы региона Асгат Сафаров. Также в церемонии приняли участие бывшие коллеги покойного, его друзья и родственники.

Олега Назарова похоронят на центральной аллее Арского кладбища, сообщает «Бизнес Онлайн».

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