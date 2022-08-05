На создание монастырского парка в Свияжске потратят около 25 миллионов рублей

Деньги на проведение работ будут выделены из бюджета Татарстана. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, что у Успенско-Богородицкого монастыря в Свияжске планируется создать монастырский парк. На благоустройство территории из бюджета Татарстана будет выделено около 25 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить мощение тротуаров и площадки монастыря брусчаткой, а также положить щебеночное покрытие на дорогах к котельной и хозяйственной зоне. После этого, на территории нужно установить скамейки и мусорки, а также высадить деревья и цветы. Общая площадь озеленения составит порядка 11 тысяч «квадратов».

Работы будут проводиться в рамках программы по формированию современной городской среды в республике.

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