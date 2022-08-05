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Происшествия5 августа 2022 11:41

В Марий Эл легковушка насмерть сбила пенсионерку, которая шла по трассе

Несмотря на темное время суток, на женщине не было светоотражателей
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
ДТП произошло на 117 километре автодороги «Вятка». Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

ДТП произошло на 117 километре автодороги «Вятка». Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около 23:20 в четверг, 4 августа, на 117 километре автодороги «Вятка» в Оршанском районе автомобиль «ВАЗ-2109» под управлением 56-летнего мужчины сбил пожилую женщину. По предварительным данным, 60-летняя пенсионерка шла по трассе в попутном направлении легковушке. На нее одежде не было светоотражателей.

В результате наезда пешеход скончалась до приезда на место медиков, сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.

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