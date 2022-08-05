В Казани будут судить мужчину, обвиняемого в получении крупного кредита при помощи липовых бумаг

По версии следствия, преступления злоумышленник совершал в период с мая 2020 года по июль 2021 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Казани, обвиняемого в нескольких эпизодах мошенничества на общую сумму более 74 миллионов рублей. В скором времени он предстанет перед Советским районным судом города.

По версии следствия, с мая 2020 года по июль 2021 года мужчина, находясь в сговоре с неустановленным пока лицом, взял займ в банке. Сотрудникам учреждения он показал документы с ложными сведениями о его платежеспособности и пообещал представить в залог квартиру и машину, которые на самом деле ему не принадлежали. В итоге злоумышленник получил 60 миллионов рублей. Но это лишь одно преступление, в котором его обвиняют.

- Обвиняемый, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом оказания посреднических услуг при купле-продаже земельных участков, похитил денежные средства граждан на сумму свыше 14 миллионов рублей, - сообщает прокуратура республики.

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Расследование уголовного дела в отношении них завершено (подробности)

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