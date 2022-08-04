В Казани заработал первый в городе спорткомплекс для людей с ОВЗ

Новый объект расположен на территории мечети «Ярдэм». Фото: metshin.ru

В столице Татарстана на территории мечети «Ярдэм» (ул.Серова,4а) открылся первый в городе спорткомплекс для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Новый объект представляет из себя двухэтажное здание площадью в 1,2 тысячи квадратных метров, где ежедневно могут тренироваться 500 человек, в том числе и паралимпийцы.

- Тут есть все условия, специальное оборудование и высококвалифицированные тренеры, – сказал после посещения спорткомплекса мэр Казани Ильсур Метшин.

На первом этаже находятся многофункциональный спортивный зал и зал для инвалидов-колясочников. Там можно проводить тренировки по таким видам спорта, как хоккей на коляске, бочча, футбол, мини-футбол, волейбол и баскетбол.

На втором этаже оборудованы залы для силовых и кардиотренировок, массажный кабинет и кабинет для электрической мышечной стимуляции со специальным костюмом.

Занятия в новом спорткомплексе будут идти ежедневно под руководством восьми тренеров. Число последних, к слову, уже в сентябре может быть увеличено до 15.

Также осенью, по словам Ильсура Метшина, будет закуплено несколько машин, которые будут доставлять в спорткомплекс на тренировки инвалидов-колясочников.

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