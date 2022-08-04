КФУ возглавил рейтинг вузов Татарстана, которые чаще всего выбирают абитуриенты и их родители

Топ был составлен на основе опроса, который прошли 800 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Казанский федеральный университет стал тем вузом Татарстана, который абитуриенты и их родители выбирают чаще всего. На втором и третьем месте молодежь расположила КГМУ и университет «Иннополис», а их матери и отцы - КНИТУ-КАИ и КГМУ соответственно, говорит свежее исследование агентства «ПромРейтинг».

Далее в числе лидеров встречаются такие вузы республики, как КГЭУ и институт МВД.

Отметим, что рейтинг был составлен на основе опроса, который прошли 800 респондентов в период с начала июня до середины июля.

«Комсомольская правда» в Казани, в свою очередь, предлагает будущим студентам и их родителям самим оценить тот или иной вуз Татарстана в специально составленном «Справочнике абитуриента-2022».

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