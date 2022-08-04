Следком Татарстана добился от компании погашения долга в размере более 100 миллионов рублей

По версии следствия, такая крупная сумма долга накопилась за период с 2017 по 2019 годы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственное управление СКР по Татарстану добилось того, чтобы директор ООО «Премьер» погасил долг предприятия по налогам. По версии следствия, в период с 2017 по 2019 годы он не доплатил в бюджет более 100 миллионов рублей. Сделать это предпринимателю удалось, так как он вносил в документы ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с восемью контрагентами, утверждают следователи.

В связи с выплатой долга уголовное преследование в отношении директора «Премьера» прекращено.

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