Москвичи, обвиняемые в обмане жительницы Казани на два миллиона рублей, предстанут перед судом

Приговор мужчинам вынесет Дорогомиловский районный суд столицы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении трех москвичей, которые обвиняются в мошенничестве на сумму более двух миллионов рублей. По версии следствия, мужчины вместе с неустановленными пока лицами убедили жительницу Казани взять кредит и ипотеку, а полученные ей деньги похитили. Преступление произошло в период 1 по 23 июня 2021 года.

- Уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram