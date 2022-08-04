Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия4 августа 2022 12:03

Москвичи, обвиняемые в обмане жительницы Казани на два миллиона рублей, предстанут перед судом

Расследование уголовного дела в отношении них завершено
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Приговор мужчинам вынесет Дорогомиловский районный суд столицы.

Приговор мужчинам вынесет Дорогомиловский районный суд столицы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении трех москвичей, которые обвиняются в мошенничестве на сумму более двух миллионов рублей. По версии следствия, мужчины вместе с неустановленными пока лицами убедили жительницу Казани взять кредит и ипотеку, а полученные ей деньги похитили. Преступление произошло в период 1 по 23 июня 2021 года.

- Уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram