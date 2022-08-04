Антимонопольщики проверят информацию о дорогой рыбе в Набережных Челнах

Коллективную жалобу в УФАС Татарстана написали владельцы местных точек общепита. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рестораторы Набережных Челнов массово жалуются на подорожание рыбы. По их словам, за полгода ее стоимость выросла на 235%. Антимонопольщики Татарстана решили проверить эту информацию и уже запросили у точек общепита города документы, подтверждающие высокую цену на морепродукты, сообщают «Челнинские известия».

По данным издания, сейчас рестораторы закупают килограмм мурманского лосося за 2,2 тысячи рублей, тогда как в январе он стоил 939 рублей. Также сильно подорожало и филе лосося, которое а начале года стоило 1 160 рублей за килограмм, а сейчас – 2 101.

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