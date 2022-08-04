В Нижнекамском районе утонул молодой мужчина, купавшийся не оборудованном для этого пруду

Тело в водоеме заметили прохожие, которые и вызвали на место экстренные службы. Фото: МЧС Татарстана

Около 20:55 в среду, 3 августа, в пруду поселка Камские Поляны в Нижнекамском районе прохожие увидели труп мужчины. Они извлекли его на берег и вызвали на место экстренные службы.

Погибшим оказался 32-летний мужчины. Он утонул во время купания в необорудованном для этого месте, сообщает МЧС Татарстана.

Тело передано полицейским. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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