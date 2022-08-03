В Татарстане водитель «Инфинити» на скорости врезался в грузовик и погиб

С места происшествия. Фото: ГИБДД Татарстана

Вечером 2 августа в Татарстане на 773 километре дороги Москва-Уфа произошла смертельное ДТП. По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля «Инфинити» превысил скорость и врезался в идущий перед ним грузовик «Мерседес», сообщает ГИБДД Татарстана.

- В результате данной аварии от полученных травм на месте погиб водитель «Инфинити». Кроме того, пострадал и его 27-летний пассажир. Он выжил и был доставлен в больницу, - отметили в Госавтоинспекции республики.

К слову, как было установлено сотрудниками ГИБДД, погибший водитель в момент аварии не был пристегнут ремнями безопасности.

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