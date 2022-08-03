В Казани упразднили местный Избирком

Теперь муниципалитетам запрещено проводить выборы. Фото: Рамиль ГАЛИ

3 августа на XV сессии Казгордумы местные депутаты проголосовали за упразднение в столице Татарстана Избиркома. Это было сделано не из-за чей-либо прихоти, а в соответствии с федеральным законодательством. Так, согласно ему, теперь муниципалитетам запрещено проводить выборы. Эти полномочия передаются территориальным, а также участковым избирательным комиссиям.

Кстати, комиссию по ликвидации казанского Избиркома возглавил ее председатель - Фарит Гараев

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