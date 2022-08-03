Успешная профилактика уменьшает необходимость тотального контроля за соблюдением порядка применения ККТ

На территории Татарстана продолжается реализация отраслевого проекта по исключению недобросовестного поведения на рынках и ярмарках, цель которого – увеличение выручки, сокращение теневого оборота за счет повсеместного применения контрольно-кассовой техники (ККТ) в установленных законом случаях.

В настоящее время на территории республики зарегистрировано более 162 тысяч кассовых аппаратов, через которые пробито чеков на общую сумму около 5 триллионов рублей.

В целях оценки соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, налогоплательщиками, осуществляющими деятельность на рынках, ярмарках и иных территориях, отведенных для торговли, сотрудники налоговых органов проводят различные мероприятия, уделяя наибольшее внимание мерам профилактики: информированию, консультированию, обобщению правоприменительной практики, предостережению и профилактическому визиту.

Проведение проверок за соблюдением законодательства о применении контрольно-кассовой техники допускается исключительно по решению руководства Федеральной налоговой службы и при условии согласования с органами прокуратуры. Так, за первое полугодие проведено 614 проверок по применению контрольно-кассовой техники, установлено 609 нарушений. Предъявлено штрафных санкций на общую сумму 731 тысяча рублей, взыскано 714,5 тысячи рублей.

Для мотивации соблюдения обязательных требований и устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований закона о применении контрольно-кассовой техники в инспекциях с июня 2022 года возобновились открытые классы, которые проводятся в торговых центрах и на рынках. На такие мероприятия в первую очередь приглашаются лица, анализ деятельности которых предполагает наличие факта нарушения действующего законодательства. Всего в республике проведено 754 открытых класса с участием 5 467 человек.

Управление напоминает, что важно не только приобрести и зарегистрировать кассовый аппарат, но и применять его при каждом расчете с покупателями! Встречающийся в практике перевод денежных средств на банковскую карту физического лица без оформления кассового чека является нарушением действующего законодательства, за которое предусмотрена административная ответственность.

Налоговые органы призывают не оставлять без внимания ни один случай невыдачи кассового чека при совершении покупки. Современные технологии позволяют быстро и удобно с помощью смартфона проверить корректность и подлинность выданного чека, а также направить в налоговый орган жалобу на обнаруженное нарушение: через сервис «Обратиться в ФНС России» или через мобильное приложение «Проверка чеков».

Более подробную информацию о порядке применения кассовой техники можно получить на промо-странице «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники».