На XV сессии Казгордумы мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин вручил награды

Награждение прошло в городской Ратуше. Фото: metshin.ru

В эту среду, 3 августа, на XV сессии Казгордумы мэр города Ильсур Метшин вручил награды тем, кто внес значительный вклад в развитие Татарстана и его столицы.

Так, в частности, за вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний плодотворный труд медаль «100 лет образования ТАССР» получил ветеран труда Мунир Манюшев.

За заслуги в сфере охраны здоровья населения и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный врач Республики Татарстан» было присуждено врачу-неврологу Республиканского клинического неврологического центра Наталье Бабичевой.

За вклад в развитие сферы культуры почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан» присвоено директору Культурно-досугового комплекса им.В.И.Ленина Зухре Нигматуллиной.

За вклад в развитие сферы физической культуры и спорта, многолетний плодотворный труд почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Республики Татарстан» получил директор учебно-спортивного комплекса «Зилант» Анатолий Зиндеев.

За вклад в развитие сферы общественного питания почетное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания населения Республики Татарстан» присвоено шеф-повару Департамента продовольствия и социального питания Казани Анисе Халиуллиной.

За добросовестный труд и вклад в развитие сферы физической культуры и спорта Почетная грамота Казани вручена директору спортивной школы «Динамо» Азату Вафину.