Три клуба КХЛ сделали предложению «Ак Барсу» по Кириллу Панюкову

Зарплата Панюкова в Казани составляет всего 18 миллионов рублей. Фото: ak-bars.ru

Три клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сделали предложению «Ак Барсу» по трансферу казахстанского форварда Кирилла Панюкова.

Как сообщил корреспонденту КП-Казань собственный источник близкий к ситуации в клубе, в услугах 25-летнего хоккеиста заинтересованы челябинский «Трактор», уфимский «Салават Юлаев» и череповецкая «Северсталь».

Напомним, Панюков перешел в «Ак Барс» перед стартом сезона-2021/2022, в котором он сыграл 35 матчей. В них казахстанский хоккеист набрал 13 (9+4) очков при показателе полезности «-2».

По данным источника КП-Казань, зарплата Панюкова составляет всего 18 миллионов рублей, что и делает хоккеиста лакомым кусочком на трансферном рынке. К тому же, есть опасения, что сам форвард рискует не пробиться в состав обновленного «Ак Барса» под руководством Олега Знарка.

Стоит отметить, что в казанском клубе на данные предложения предварительно ответили отказом и готовы сохранить Панюкова в составе как минимум до старта сезона.

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