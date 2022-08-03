В Йошкар-Оле 3-летний мальчик выбежал на дорогу и оказался под колесами авто

С места происшествия ребенок был госпитализирован. Фото: Иван МАКЕЕВ

Около 12 часов во вторник, 2 августа, у дома №41А по бульвару Чайвана в Йошкар-Оле автомобиль Chery сбил трехлетнего мальчика. По предварительным данным, ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть вне «зебры».

В результате наезда мальчик получил травмы и был госпитализирован.

- За сутки в Марий Эл было пресечено более 270 нарушений ПДД. Задержаны девять водителей в состоянии опьянения, двоим из них грозит уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 53 участника дорожного движения привлечены к административной ответственности за нарушение правил применения ремней безопасности. Пресечено 37 нарушений правил тонировки, - сообщают в Госавтоинспекции республики.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram