В Чувашии экс-полицейский переиграл хозяина подпольного казино на 3 миллиона рублей и получил 4,5 года колонии

Бывший правоохранитель заверял, что деньги нужны на взятки полицейским начальникам, но в итоге все клал к себе в карман. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Бывший сотрудник подразделения по борьбе с экономическими преступлениями МВД Чувашии был признан виновным в мошенничестве и покушении на него в особо крупном размере. Его приговорили к 4,5 годам колонии общего режима и штрафу на 600 тысяч рублей, сообщает следственный комитет Чувашии.

- Данное решение суда пока не вступило в законную силу, - также уточнили в ведомстве.

Как было доказано, после ухода со службы воспользовался своим авторитетом перед знакомым, который занимался незаконной организацией азартных игр. За 150-160 тысяч рублей в месяц он пообещал владельцу подпольного казино, используя свои прежние связи, предупреждать о рейдах и проверках. Причем, как заявлял экс-полицейский, указанные деньги нужны были для передачи их за информацию действующим высокопоставленным сотрудникам МВД Чувашии. Вот только никому он и копейки не передал, все положил к себе в карман. Таким образом, с июля 2021 года по март 2022 года осужденному удалось получить от знакомого 3 миллиона рублей.

Мало того, экс-полицейский продолжал свою игру. Узнав, что на обманутого им владельца подпольного казино завели уголовное дело, он предложил ему уйти от ответственности за 10 миллионов рублей, которые якобы должны быть переданы одному из полицейских начальников.

Вот только никаких соответствующих связей осужденный в действительности не имел. Он снова хотел присвоить чужие деньги. В итоге при передачи их на руки его задержали сотрудники ФСБ. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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