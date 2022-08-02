Казань выиграла конкурс Ростуризма и получит более 174 миллионов рублей на развитие туристического центра города

Эти деньги планируют потратить на благоустройство Старо-Татарской слободы. Фото: Рамиль ГАЛИ

Ростуризм подвел итоги конкурса на благоустройство туристических центров городов. Как следует из приложения к протоколу заседания конкурсной комиссии, наибольшее количество баллов 28,1 набрала Казань. Столице Татарстана выделят более 174 миллионов рублей. Их планируют потратить на благоустройство Старо-Татарской слободы. Также в списке победителей, а значит и на очереди к получению федеральных денег, находится Елабуга. Там на эти средства решили благоустроить площадь в историческом центре города.

- Мера поддержки новая, мы ее впервые запустили в этом году в рамках нацпроекта по туризму. Города-победители в течение 2023 года смогут на федеральные средства внедрить в своих туристических центрах единый архитектурный и дизайн-код, обновить в соответствии с ним вывески, навигацию и создать инклюзивную среду, - отметил в своем телеграм-канале руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, всего в конкурсе выиграл 31 проект, на реализацию которого из федерального бюджета будет направлено около 6 миллиардов рублей.

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