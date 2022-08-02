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Общество2 августа 2022 13:02

Дальневосточного лесного кота из зоопарка Казани назвали Тихоном

Это имя сотрудникам зооботсада предложили сразу две жительницы города
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Всего же казанцы предложили 277 вариантов кличек для животного. Фото: пресс-служба казанского зооботсада

Всего же казанцы предложили 277 вариантов кличек для животного. Фото: пресс-служба казанского зооботсада

Казанский зоопарк определился с именем для нового питомца – дальневосточного лесного кота. Годовалого зверя назвали Тихоном. Это имя сотрудникам зооботсада предложили сразу две жительницы города. Обе они получат небольшие подарки.

- В памяти всплыли моменты первого знакомства с котом. Когда мы заходили к нему в вольер, он боялся и не шел на контакт, шипел, не подпускал к себе, на что мы всегда ласково успокаивали его и говорили: «Тише, тише…». Поэтому имя Тихон идеально совпало по всем параметрам, - объясняет заведующая отделом «Хищные» Светлана Курбашкина выбор имени.

Отметим, что всего казанцы предложили 277 вариантов кличек для животного.

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