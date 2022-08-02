Дальневосточного лесного кота из зоопарка Казани назвали Тихоном

Всего же казанцы предложили 277 вариантов кличек для животного. Фото: пресс-служба казанского зооботсада

Казанский зоопарк определился с именем для нового питомца – дальневосточного лесного кота. Годовалого зверя назвали Тихоном. Это имя сотрудникам зооботсада предложили сразу две жительницы города. Обе они получат небольшие подарки.

- В памяти всплыли моменты первого знакомства с котом. Когда мы заходили к нему в вольер, он боялся и не шел на контакт, шипел, не подпускал к себе, на что мы всегда ласково успокаивали его и говорили: «Тише, тише…». Поэтому имя Тихон идеально совпало по всем параметрам, - объясняет заведующая отделом «Хищные» Светлана Курбашкина выбор имени.

Отметим, что всего казанцы предложили 277 вариантов кличек для животного.

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