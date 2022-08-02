Автоинспекторы Татарстана помогли женщине, которой стало плохо, добраться до больницы

Сотрудники ДПС Фиринат Салахов и Ильназ Залялиев. Фото: МВД по Татарстану

Автоинспекторы Фиринат Салахов и Ильназ Залялиев несли службу на автодороге Казань-Оренбург, когда к ним подъехал автомобиль «Лада». Водитель легковушки заявил, что его 34-летней жене стало плохо, она жалуется на острую боль в животе. Мужчина боялся, что без помощи правоохранителей не сможет оперативно доставить супругу в больницу. Салахов и Залялиев доложили о происходящем в дежурную часть, после чего сопроводили «Ладу» до больницы с использованием «сирены». Врачи приняли женщину и оказали ей всю необходимую помощь.

- Благодаря оперативным действиям сотрудников Госавтоинспекции в настоящее время здоровью женщины ничего не угрожает, - сообщают в МВД Татарстана.

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