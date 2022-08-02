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Общество2 августа 2022 6:14

Управление госэкспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре возглавил Рафар Шакиров

До этого назначения он находился на посту замглавы Минстроя республики
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Нового руководителя уже представили коллективу ведомства.

Нового руководителя уже представили коллективу ведомства.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Стало известно, что Управление госэкспертизы и ценообразования Татарстана по строительству и архитектуре (УГЭЦ) возглавил Рафар Шакиров. В понедельник, 1 августа, его представили коллективу ведомства, пишут chelny.biz.

Отметим, что с 2009 по 2014 году Шакиров был замруководителя Исполкома Набережных Челнов, после чего работал в ГИСУ, а с октября 2021 года трудился на должности замглавы Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ республики.

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