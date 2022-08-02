Управление госэкспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре возглавил Рафар Шакиров

Нового руководителя уже представили коллективу ведомства. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Стало известно, что Управление госэкспертизы и ценообразования Татарстана по строительству и архитектуре (УГЭЦ) возглавил Рафар Шакиров. В понедельник, 1 августа, его представили коллективу ведомства, пишут chelny.biz.

Отметим, что с 2009 по 2014 году Шакиров был замруководителя Исполкома Набережных Челнов, после чего работал в ГИСУ, а с октября 2021 года трудился на должности замглавы Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ республики.

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Нового руководителя уже представили коллективу (подробности)

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