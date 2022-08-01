Стали известны подробности ДТП в Марий Эл, в котором пострадали дети

Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Стало известна предварительная причина ДТП, которое произошло 1 августа на 20 километре автодороги «Кокшайск – Красногорский» в Звениговском районе. Скорее всего, 36-летняя женщина за рулем Geely на перекрестке не пропустила автомобиль KIA, который двигался по главной дороге.

Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

В результате столкновения пострадали водитель и пассажиры Geely – дети в возрасте года и семи лет, а также 32-летняя и четырехлетняя пассажирки KIA, сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.

Подробные обстоятельства произошедшего по-прежнему устанавливаются.

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