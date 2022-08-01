В Казани ребенку оторвало три пальца, когда он играл в «поющих» фонтанах в парке Горького

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

Шестилетний ребенок из Свердловской области серьезно пострадал, когда играл в «поющих» фонтанах в парке Горького в Казани. При неустановленных пока обстоятельствах мальчику оторвало три пальца на ноге. Два из них врачам позже удалось пришить, один – нет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

Свою проверку также начали и в прокуратуре Вахитовского района города.

- Специалисты дадут оценку полноте мер по обеспечению безопасности мест общего пользования, принимаемых органом местного самоуправления и соблюдению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности несовершеннолетних и защиты их прав и при наличии оснований примет меры реагирования, - говорят в надзорном ведомстве.

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