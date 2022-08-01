Герой России Дамир Юсупов принимает участие в VIII съезде Всемирного конгресса татар

Юсупов со спецпроектом «Комсомолки» - бизнес-гайдом «Под знаком халяль». Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В VIII съезде Всемирного конгресса татар принимает участие Герой России пилот Дамир Юсупов. Напомним, 15 августа 2019 года он, управляя самолетом Airbus A321, совершил успешную аварийную посадку в кукурузном поле под Жуковским, чем спас жизни 233 пассажиров.

В понедельник, 1 августа, Юсупов вместе с другими делегатами съезда посетил выставку, посвященную 30-летней истории Всемирного конгресса татар, принял участие в заседании Национального Совета конгресса и работе дискуссионных площадок.

На главном фото Дамир Юсупов со спецпроектом «Комсомолки» - бизнес-гайдом «Под знаком халяль».

Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

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