В Козьмодемьянске легковушка столкнулась с мотоциклом, которым управлял пьяный парень

ДТП произошло у дома №38А по улице Гагарина. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около 12 часов в воскресенье, 31 июля, у дома №38А по улице Гагарина в Козьмодемьянске автомобиль Chevrolet столкнулся с мотоциклом Fekon 200. ДТП произошло на перекрестке неравнозначных дорог.

По предварительным данным, 38-летняя женщина за рулем легковушки, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустила 26-летнего байкера, который ехал по главной. В итоге молодой человек получил травмы и был госпитализирован.

Установлено, что на момент аварии парень был пьян. Кроме того, у него нет водительского удостоверения, а мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке, сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.

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