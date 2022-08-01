Ограничение движения по улице Ульянова-Ленина в Казани продлено еще на год

Участок возле дома №24 останется закрытым до 26 июня 2023 года. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Ограничение движения автомобилей по улице Ульянова-Ленина в Казани продлено до 26 июня 2023 года. Речь идет об участке возле дома №24, где в 1887 году жил революционер и сейчас идут ремонтные работы, сообщают власти города.

Отметим, что ограничение движения по улице Ульянова-Ленина, которое было введено 8 октября 2021 года, должно было быть снято 4 августа текущего года.

Ранее сообщалось, что в столице Татарстана также продлено ограничение движения по проспекту Камалеева и улицам Белинского, Профсоюзной, Кави Наджми, Мусы Джалиля и Рахматуллина.

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