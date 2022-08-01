В первые дни августа в Татарстане ожидается жара до +29 градусов, небольшие дожди и грозы

Такие прогнозы дает Гидрометцентр республики. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начался последний месяц лета. Первые дни августа в Татарстане будут жаркими, но ветреными и с небольшими дождями. Так, днем 1 числа ожидается от +23 до +28 градусов, умеренный северный и северо-западный ветер порывами до 17 м/с и кратковременные осадки.

Ночью на 2 августа синоптики обещают от +11 до +16 градусов, небольшой дождь и грозу, а также ветер порывами до 17 м/с. Днем же столбики термометров вновь будут подниматься до +28 градусов.

Похожая погода ждет татарстанцев и в среду, 3 августа. Переменная облачность, кратковременный дождь и умеренный северо-восточный ветер. Что касается температуры воздуха, то ночью прогнозируется от +11 до +16 градусов, а днем – от +24 до +29, сообщает Гидрометцентр республики.

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