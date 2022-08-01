Участники съезда Всемирного конгресса татар поучаствовали во флешмобе в Болгаре

Количество участников съезда начитывает около 1,5 тысячи человек. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В Татарстане продолжаются мероприятия в рамках VIII съезда Всемирного конгресса татар. В воскресенье, 31 июля, делегаты отправились в Болгар, где посетили музеи и заповедники, а также приняли участие во флешмобе.

В Болгаре гостей встретили гиды, которые впоследствии познакомили их с историей города. Ведь именно здесь 1100 лет назад был принят ислам. Делегатов также ждал концерт с народными танцами и песнями, а также выступление Верховного муфтия России Талгата Таджуддина.

Председатель Центрального духовного управления мусульман, Верховный муфтий России Талгат Таджуддин. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В этот день в Болагре состоялся большой праздник. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Количество участников съезда начитывает около 1,5 тысячи человек, поэтому их разделили по группам, каждая из которых посетила основные места города: Белую мечеть, Музей Корана и Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник.

После всего этого делегаты приняли участие во флешмобе. Организаторы расставили их так, чтобы с высоты участники образовывали слово «татарлар» и сняли это с помощью квадрокоптера. Получившееся видео в скором времени должно появиться в Сети.

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