В Татарстане компания более суток провела на острове со сломанной лодкой

Инцидент произошел в Зеленодольском районе. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вечером в субботу, 30 июля, в экстренные службы поступило сообщение о том, что на острове напротив поселка Васильево в Зеленодольском районе находится компания, у которой утром 29 числа сломалась лодка. Четверо человек в возрасте от 17 до 38 лет не могли самостоятельно вернуться на берег, сообщает МЧС Татарстана.

Прибывшие на место спасатели забрали людей с острова и доставили на берег. Медицинская помощь им не понадобилась.

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