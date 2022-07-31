В Казани с размахом прошел фестиваль «Печэн базары» - «Сенной базар»

Организатором мероприятия выступил Всемирный форум татарской молодежи. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В субботу, 30 июля, в Казани на набережной озера Кабан состоялся фестиваль «Печэн базары» - «Сенной базар», прирученный 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией и Году цифровизации в Татарстане. Главными гостями мероприятия стали делегаты VIII съезда Всемирного конгресса татар.

Гостей фестиваля встречи с традиционным татарским угощением - чак-чаком. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Особое место на фестивале занимала площадка «Дизайн-маркет». Здесь желающие могли приобрести татарскую национальную одежду и украшения, поделки мастеров и книги.

Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

На набережной в этот вечер также состоялись лекции на темы строительства мечетей, веры и искусства. Помимо этого гости праздника могли посмотреть концерт с участием народных исполнителей и перекусить на фуд-корте, где были представлены блюда национальной кухни.

Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Словом, выходной казанцев прошел насыщенно. Они поблагодарили организаторов «Сенного базара», а именно Всемирному форуму татарской молодежи.

Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

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