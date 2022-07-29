С начала лета гадюки в Чувашии укусили семерых детей

Родители пострадавших малышей обращались в приемное отделение Республиканской детской клинической больницы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С начала лета в приемное отделение Республиканской детской клинической больницы Чувашии обратились семь детей, которых покусали гадюки. Большинству из пациентов не было и 10 лет, сообщает Минздрав республики.

Медики оперативно оказали пациентам всю необходимую помощь, а именно – ввели им сыворотку против яда змеи. После они некоторое время наблюдали за детьми и, убедившись, что их состояние нормальное, отпускали домой.

- Одежду и обувь в лес нужно выбрать такую, которая обеспечит защиту от всевозможных неприятностей. Заметил змею — тихо отойди от нее подальше, не трогай, не тыкай палкой, не пытайся взять в руки. Не надо засовывать свои руки-ноги и головы во всевозможные дупла, пни и поваленные бревна. Гуляйте по лесу весело и шумно. Змеи не любят шум и обычно уходят, - говорят специалисты.

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