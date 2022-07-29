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Происшествия29 июля 2022 9:43

В чувашском городе Шумерля утонул 37-летний мужчина

Похожий случай произошел у деревни Асхва в Канашском районе
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Обе трагедии произошли в водоемах, не предназначенных для купания.

Обе трагедии произошли в водоемах, не предназначенных для купания.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром в пятницу, 29 июля, в пруду города Шумерля было обнаружено тело 37-летнего мужчины. По предварительным данным, он решил искупаться в водоеме, проигнорировав запрещающие знаки, сообщает ГУ МЧС по Чувашии.

Накануне, 28 числа, в республике произошел похожий случай. 26-летний житель села Оженары утонул в пруду у деревни Асхва в Канашском районе. Его тело при помощи эхолота было обнаружено спасателями.

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