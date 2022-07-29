В Азнакаевском районе обнаружили редкую фиолетовую жужелицу

Этот жук занесен в Красную книгу республики. Фото: Госкомитет Татарстана по биологическим ресурсам

Недалеко от деревни Маняуз Азнакаевского района обнаружено новое местообитания редкой фиолетовой жужелицы, которая занесена в Красную книгу Татарстана. Раньше она в этой местности не водилась. Уникальную находку сделал начальник государственного природного заказника «Чатыр-Тау» Ильнур Сарваров, сообщает Госкомитет республики по биоресурсам.

Длина тела фиолетовой жужелицы составляет около 20-34 миллиметров. Обычно она обитает лиственных лесах пойм больших рек и особенно активна в ночное и сумеречное время.

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