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Общество28 июля 2022 16:21

Из Марий Эл на Донбасс отправили более 60 тонн мяса птицы

Его доставили непосредственно в Луганск и Донецк
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Экспорт проходил под контролем Россельхознадзорапо Нижегородской области и Марий Эл.

Экспорт проходил под контролем Россельхознадзорапо Нижегородской области и Марий Эл.

Фото: Евгения ГУСЕВА

С начала 2022 года из Марий Эл на Донбасс было экспортировано более 60 тонн мяса птицы. Оно поступило непосредственно в Луганск и Донецк.

- Вся продукция прошла досмотр специалистов Россельхознадзора и соответствует требованиям стран-импортеров, - отметили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл.

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