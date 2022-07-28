Житель Чебоксар самостоятельно потушил пожар в квартире, но получил ожоги

Огонь вспыхнул на балконе и охватил площадь в три «квадрата». Фото: ГУ МЧС России по Чувашии

Вечером в среду, 28 июля, в доме №73 по проспекту Тракторостроителей в Чебоксарах загорелась пятикомнатная квартира. Огонь вспыхнул на балконе и распространился на площади в три квадратных метра.

Увидев пламя, 33-летний хозяин квартиры решил потушить его самостоятельно при помощи порошкового огнетушителя. Ему это удалось, но в процессе мужчина получил ожоги туловища, рук и ног. С места ЧП пострадавший был госпитализирован в РКБ.

Причины произошедшего возгорания выясняются, сообщает ГУ МЧС по Чувашии.

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