Минниханов встретился с главным судебным приставом России Дмитрием Аристовым

Стороны пообщались в Доме правительства Татарстана. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В четверг, 28 июля, глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с директором Федеральной службы судебных приставов – главным судебным приставом России Дмитрием Аристовым. В Доме правительства республики они обсудили вопросы сотрудничества органов исполнительной власти региона с ФССП. Также были затронуты темы повышения качества работы с обращениями граждан и развития системы межведомственного взаимодействия.

Известно, что Аристов примет участие в заседании коллегии Федеральной службы судебных приставов, которая состоится в Казанской Ратуше. На ней также побывает и Рустам Минниханов.

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