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Происшествия28 июля 2022 8:11

В Казани иномарка на скорости врезалась в фонарный столб у «Дворца единоборств»

За рулем авто был мужчина с 78 неоплаченными штрафами за быструю езду
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Водитель был госпитализирован с травмами. Фото: УМВД России по Татарстану

Водитель был госпитализирован с травмами. Фото: УМВД России по Татарстану

Вечером в среду, 27 июля, у «Дворца единоборств» в Казани автомобиль BMW на скорости врезался в фонарный столб. По предварительным данным, 28-летний водитель иномарки не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В результате ДТП он получил травмы и был госпитализирован.

- Водитель является злостным нарушителем ПДД. У него 78 неоплаченных штрафов за превышение скоростного режима, - говорят в УГИБДД МВД России по Татарстану.

Авария произошла вечером 27 июля. Фото: УМВД России по Татарстану

Авария произошла вечером 27 июля. Фото: УМВД России по Татарстану

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