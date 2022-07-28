В Алексеевском районе нашли тело мужчины, который утонул накануне

Подробности произошедшего устанавливаются. Фото: МЧС Татарстана

Около 8:04 в четверг, 28 июля, в пруду села Малый Красный Яр Алексеевского района было обнаружено тело 54-летнего мужчины. Он утонул накануне во время купания, сообщает МЧС Татарстана.

Подробности произошедшего устанавливаются. Однако уже сейчас известно, что трагедия случилась в месте необорудованном для купания.

Напомним, в тот же день, 27 июля, на озере Глубокое в Казани утонул 21-летний парень. Вероятнее всего, его охватили судороги и он беззвучно исчез с поверхности воды

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