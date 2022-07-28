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Происшествия28 июля 2022 6:30

В Чувашии осудили мужчину, который угрожал взорвать здание отдела полиции

Его признали виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма в целях дестабилизации органов власти
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Преступление произошло днем 16 февраля.

Преступление произошло днем 16 февраля.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

44-летний житель Чебоксар признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма в целях дестабилизации органов власти. Все началось с того, что днем 16 февраля он не мог открыть дверь в квартиру соседа и позвонил в службу «112». Узнав от оператора, что потеря ключей не является экстренным случаем, мужчина заявил, что хочет взорвать здание одного из отделов полиции.

- В результате от выполнения своих функциональных обязанностей были отвлечены силы и средства указанного отдела полиции, а также целого ряда экстренных служб, которые были задействованы в мероприятиях, направленных на проверку заведомо ложного сообщения об акте терроризма, - сообщают в следственном управлении СКР по Чувашии.

Горожанин приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

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