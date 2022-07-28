На озере Глубокое в Казани утонул 21-летний парень

Трагедия произошла вечером 27 июля. Фото: МЧС Татарстана

Около 17:32 в среду, 27 июля, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в казанском озере Глубокое утонул 21-летний молодой человек. Прибывшие на место водолазы обнаружили тело парня на глубине шести метров в десяти метрах от берега через два часа. Труп был извлечен и передан полицейским.

Причина произошедшего устанавливается.

- Скорее всего, молодого человека охватили судороги и он беззвучно исчез с поверхности воды, - говорят в МЧС Татарстана.

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