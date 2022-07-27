Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 июля 2022 16:49

В результате ДТП на трассе в Марий Эл пострадали два ребенка

Дети в возрасте трех и пяти лет госпитализированы
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Авария произошла на 10 километре автодороги «Йошкар-Ола – Санчурск» в Медведевском районе. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Авария произошла на 10 километре автодороги «Йошкар-Ола – Санчурск» в Медведевском районе. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Вечером в среду, 27 июля, на 10 километре автодороги «Йошкар-Ола – Санчурск» в Медведевском районе столкнулись «Лада» и Peugeot. По предварительным данным, водитель отечественной легковушки пошел на обгон, а водитель иномарки, двигавшейся впереди, решил повернуть налево. От удара один из автомобилей оказался в кювете.

В итоге пострадали два пассажира иномарки - дети в возрасте трех и пяти лет. Они были госпитализированы.

- На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего уточняются, - сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram