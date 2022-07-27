В результате ДТП на трассе в Марий Эл пострадали два ребенка

Авария произошла на 10 километре автодороги «Йошкар-Ола – Санчурск» в Медведевском районе. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Вечером в среду, 27 июля, на 10 километре автодороги «Йошкар-Ола – Санчурск» в Медведевском районе столкнулись «Лада» и Peugeot. По предварительным данным, водитель отечественной легковушки пошел на обгон, а водитель иномарки, двигавшейся впереди, решил повернуть налево. От удара один из автомобилей оказался в кювете.

В итоге пострадали два пассажира иномарки - дети в возрасте трех и пяти лет. Они были госпитализированы.

- На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего уточняются, - сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.

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