В Набережных Челнах заработал пункт «Приюта человека»

Еду в нем раздают по вторникам с 13.00 до 14.00. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новый пункт «Приюта человека» в Набережных Челнах открыли в поселке ГЭС. Он мобильный. Если надо, то его подцепляют к автомобилю и перевозят в любой другое место.

Пока он работает за стадионом «Строитель» по вторникам с 13.00 до 14.00. В пункте кормят бездомных и нуждающихся, оказывают им медицинскую и психологическую помощь, а также юридическую консультацию и предлагают устроиться на работу.

- При увеличении количества нуждающихся будем увеличивать часы и дни работы, - приводят словам инициатора проекта Рустама Гатина «Челнинские известия».

Кстати, в дальнейших планах есть идея использовать пункт «Приюта человека» для раздачи одежды нуждающимся. Правда из-за того, что в его мобильном варианте не так много места, то ее придется привозить по частям.

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