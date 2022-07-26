Жителя Казани будут судить за производство и сбыт «незамерзайки» с метанолом

Расследование уголовного дела завершено. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Казани, который обвиняется в производстве и сбыте «незамерзайки», в которую добавлялся метанол. По версии следствия, подпольный цех по производству товара был организован мужчиной на складе в районе улицы Тихорецкая.

Незаконный цех был обнаружен в ходе расследования уголовного дела по факту отравления молодежи в поселке Салмачи, которое произошло в ноябре 2021 года. Напомним, тогда компания по ошибке выпила «назамерзайку» с метанолом вместо алкоголя. В итоге 13 человек отравились, а один – погиб.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

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