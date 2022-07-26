«Швейцарский дом» в Набережных Челнах продают за 110 миллионов рублей

Продавец ищет покупателей на одном из сайтов бесплатных объявлений. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Набережных Челнах продают отель «Швейцарский дом», который находится в 9 комплексе. За свой бизнес владелец хочет 110 миллионов рублей. Соответствующая информация появился на сайте бесплатных объявлений.

Отмечается, что на данный момент в отеле доступны только три номера (один люкс и два «стерео»), но в стадии предчистовой отделки находятся еще 16 номеров. У «Швейцарского дома» также есть своя парковка на 20-25 автомобилей, два гаража, SPA-зона, офисные помещения и залы для переговоров.

Продавец уверяют, что в будущем прибыль от одного только отеля будет составлять от 1,4 миллиона рублей в месяц.

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