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Происшествия26 июля 2022 12:52

«Швейцарский дом» в Набережных Челнах продают за 110 миллионов рублей

На данный момент в отеле доступны только три номера, но в стадии предчистовой отделки находятся еще 16
Алина АЛМАКАЕВА
Продавец ищет покупателей на одном из сайтов бесплатных объявлений.

Продавец ищет покупателей на одном из сайтов бесплатных объявлений.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Набережных Челнах продают отель «Швейцарский дом», который находится в 9 комплексе. За свой бизнес владелец хочет 110 миллионов рублей. Соответствующая информация появился на сайте бесплатных объявлений.

Отмечается, что на данный момент в отеле доступны только три номера (один люкс и два «стерео»), но в стадии предчистовой отделки находятся еще 16 номеров. У «Швейцарского дома» также есть своя парковка на 20-25 автомобилей, два гаража, SPA-зона, офисные помещения и залы для переговоров.

Продавец уверяют, что в будущем прибыль от одного только отеля будет составлять от 1,4 миллиона рублей в месяц.

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